Пять человек погибли при столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму

Крым

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На железнодорожном переезде в городе Армянске в Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой, передает «Интерфакс».

По информации министерства здравоохранения Крыма, всего в ДТП пострадали восемь человек — пятеро из них погибли, трое — в больнице с травмами различной степени тяжести, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, в микроавтобусе находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички не пострадал.

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