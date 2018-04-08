Пять человек погибли при столкновении электрички и микроавтобуса в Крыму
На железнодорожном переезде в городе Армянске в Крыму столкнулись электричка и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой, передает «Интерфакс».
По информации министерства здравоохранения Крыма, всего в ДТП пострадали восемь человек — пятеро из них погибли, трое — в больнице с травмами различной степени тяжести, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, в микроавтобусе находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички не пострадал.
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