В Ростове автомобиль провалился под землю на проезжей части

Ростовская область

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Из-за обвала коллектора на улице Ереванской в Ростове-на-Дону под асфальт провалилась иномарка

Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС города, в этом районе прорвало коллектор, и вода размыла грунт. В результате провалился асфальт, вместе с ним и автомобиль. В результате образовалась яма глубиной около двух метров и диаметром около четырех метров.

При происшествии никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.

Сотрудники ростовского Водоканала пообещали закончить ремонт провалившегося коллектора 8 апреля. Заменить придется 15 метров водопровода, передает 161.ru.

Ростов-на-Дону
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В Ростове автомобиль провалился под землю на проезжей части

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