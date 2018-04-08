С 9 по 15 апреля участки улицы Новороссийской в Краснодаре будут закрывать для движения для работ по финишному асфальтированию

«Работы по чистовому асфальтированию ремонтируемого участка ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко — будут производиться по всей ширине дороги и на всем протяжении участка. В связи с этим проезд транспорта с 9 по 15 апреля на отдельных участках здесь будет закрыт», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 8:00 9 апреля будет закрыт для проезда первый участок — от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева, затем с 11 по 15 апреля движение транспорта ограничат на следующем участке — от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской.

Как сообщали Юга.ру, движение на Новороссийской обещали открыть до конца 2017 года. Однако накануне Нового года стало известно, что открытие движения переносится на неопределенный срок, потому что из-за дождей промокло основание дороги и укладывать асфальт было нельзя.

С 3 апреля подрядная организация приступила к укладке чистового слоя асфальта на ремонтируемом участке.