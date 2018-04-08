Православные христиане празднуют Пасху

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8 апреля Русская православная церковь и ряд православных церквей празднуют Пасху – светлый праздник Воскресения Христова

Богослужения проходят в храмах по всей стране. Торжественную Пасхальную службу в Москве традиционно провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. На службе присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вечером 7 апреля в Краснодар из Иерусалима прибыл Благодатный огонь, его отвезли в Екатерининский кафедральный собор, где в ночь на 8 апреля состоялось Пасхальное богослужение.

Праздник Воскресения Христова — один из главных праздников христианства, этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью. Слово «Пасха» пришло из греческого языка и означает «прехождение», «избавление», и сам праздник означает прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание страданий Христа, а воскресенье считалось днем радости. Ежегодное празднование появилось примерно во II веке н.э.

Сейчас католический и православный праздники чаще всего не совпадают из-за использования разных стилей летоисчисления. По формуле определения даты, которая была установлена на Никейском соборе в IV веке, праздник Воскресения Христова отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия.

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