В Яблоновском загорелся строительный вагончик
В поселке Яблоновском спасатели тушат пожар в строительной бытовке
Возгорание на площади около 6 кв. метров произошло днем 7 апреля.
«Горит строительный вагончик, никой угрозы населению нет, материальной ценности он тоже не представляет. На месте уже работают пожарные расчеты», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.
Информация о происшествии уточняется.
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