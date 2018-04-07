В Яблоновском загорелся строительный вагончик

В поселке Яблоновском спасатели тушат пожар в строительной бытовке

Возгорание на площади около 6 кв. метров произошло днем 7 апреля.

«Горит строительный вагончик, никой угрозы населению нет, материальной ценности он тоже не представляет. На месте уже работают пожарные расчеты», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

Информация о происшествии уточняется.