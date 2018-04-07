В Яблоновском загорелся строительный вагончик

Адыгея

Распечатать

В поселке Яблоновском спасатели тушат пожар в строительной бытовке

Возгорание на площади около 6 кв. метров произошло днем 7 апреля.

«Горит строительный вагончик, никой угрозы населению нет, материальной ценности он тоже не представляет. На месте уже работают пожарные расчеты», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

Информация о происшествии уточняется.

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Иерусалиме сошел благодатный огонь
«Ахмат» уступил «Рубину» и продлил серию без побед до шести матчей
Reuters рассказало о схеме перевозки российских наемников из Ростова в Сирию
В Яблоновском загорелся строительный вагончик
В Ростове 16-летний подросток зарезал друга семьи
В Кабардино-Балкарии грабитель напал на сотрудницу компьютерного клуба

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале