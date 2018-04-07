В Ростове 16-летний подросток зарезал друга семьи

Ростовская область

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В Пролетарском районе Ростова-на-Дону 16-летнего подростка заподозрили в убийстве мужчины

По версии следствия, 5 апреля юноша у себя дома поссорился с 29-летним знакомым семьи. В ходе конфликта несовершеннолетний более 25 раз ударил мужчину ножом в разные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а подросток скрылся с места происшествия.

В отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Вечером 6 апреля сотрудники полиции задержали подозреваемого и передали его следователям. Юноша допрошен, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Ростов-на-Дону Следственный комитет Убийство
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