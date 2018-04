На Западном обходе Краснодара произошло массовое ДТП

Девушка за рулем «Kia» устроила массовое ДТП на Западном обходе Краснодара, пострадало 5 машин! • Сегодня в 17:50 на 13-м километре Западного обхода в районе Спортивной деревни 34-летняя водитель автомобиля «KIA» врезалась в «Volkswagen», который после - ударил «Skoda», а затем его отбросило на «Opel» и «Audi» - С места аварии в больницу увезли виновницу ДТП. ❗️Пробка на Западном обходе продержалась из-за этого ДТП больше трех часов! • Видео от подписчика. #Дтп #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Ейск

