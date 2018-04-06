На Западном обходе Краснодара произошло массовое ДТП

В Краснодаре вечером 6 апреля на Западном обходе столкнулись несколько автомобилей

Авария произошла в 17:53 на 13-м километре Западного в районе «Спортивной деревни».

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 34-летняя женщина за рулем KIA, которая врезалась в Volkswagen. После этого он столкнулся с автомобилями Skoda, Opel и Audi, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В аварии пострадала водитель KIA, с места происшествия ее доставили в больницу.

Подробности ДТП устанавливаются.