На Западном обходе Краснодара произошло массовое ДТП

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 6 апреля на Западном обходе столкнулись несколько автомобилей

Авария произошла в 17:53 на 13-м километре Западного в районе «Спортивной деревни».

По предварительным данным, виновницей ДТП стала 34-летняя женщина за рулем KIA, которая врезалась в Volkswagen. После этого он столкнулся с автомобилями Skoda, Opel и Audi, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В аварии пострадала водитель KIA, с места происшествия ее доставили в больницу.

Подробности ДТП устанавливаются.

Девушка за рулем «Kia» устроила массовое ДТП на Западном обходе Краснодара, пострадало 5 машин! • Сегодня в 17:50 на 13-м километре Западного обхода в районе Спортивной деревни 34-летняя водитель автомобиля «KIA» врезалась в «Volkswagen», который после - ударил «Skoda», а затем его отбросило на «Opel» и «Audi» - С места аварии в больницу увезли виновницу ДТП. ❗️Пробка на Западном обходе продержалась из-за этого ДТП больше трех часов! • Видео от подписчика. #Дтп #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Ейск

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