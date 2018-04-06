Ростовская полиция начала выпускать собственную передачу

Ростовская область

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Сотрудники ГУ МВД по Ростовской области запустили медиапроект «Закон и город»

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Одноименная передача, которая будет рассказывать о деятельности донской полиции, будет размещаться на официальных аккаунтах главка в интернете и на сайте ведомства. Радиопередача «На волне закона» будет выходить на радиостанции «ФМ-на-Дону» еженедельно.

«Ведущая передачи Елена Ветрова расскажет о самых крупных задержаниях и раскрытии самых резонансных преступлений на территории города и области. С событиями и внутренними мероприятиями сотрудников главка зрителей познакомит рубрика "Официально". Также в эфире выйдут эксклюзивные интервью с первыми лицами областного главка и руководителями различных подразделений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Первый выпуск передачи уже доступен в сети.

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