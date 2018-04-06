В Севастополе осудили мужчину, растлевавшего детей под предлогом медосмотра

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор 47-летнему местному жителю Евгению Янко, признав его виновным в растлении детей под видом врача. Уголовное дело получило оперативное название «Доктор Айболит»

По данным следствия, мужчина совершал преступления в отношении детей с 2005 года.

«Злодей выслеживал детей, возвращавшихся одних после школы домой, на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и, при отсутствии родителей, заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал иные действия сексуального характера», — сообщили в пресс-службе СКР по Севастополю.

В ходе расследования дела были установлены 22 эпизода преступной деятельности обвиняемого в отношении 23 пострадавших (15 эпизодов совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 16 детей от 8 до 11 лет, 7 фактов незаконного проникновения в жилище в отношении взрослых, являющихся владельцами квартир).

При этом ранее потерпевшие в правоохранительные органы с заявлениями не обращались — расследование началось после того, как в 2016 году в правоохранительные органы обратилась мать 10-летней потерпевшей. Мужчину удалось задержать благодаря ролику, смонтированному из записей камер видеонаблюдения и разосланному сотрудникам ППС. После в СМИ была размещена ориентировка на задержанного с обращением к вероятным пострадавшим.

Суд приговор его к 19 годам колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы сроком на два года.