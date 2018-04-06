В ДТП с участием мотоцикла в Краснодаре пострадали два человека

Водитель мотоцикла и его пассажирка пострадали в ДТП на ул. 40-летия Победы в Краснодаре

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля Volkswagen Polo, которая не уступила дорогу мотоциклу Suzuki, выезжая из двора.

В результате столкновения пострадали водитель мотоцикла 1991 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения, они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.