В Тбилисском районе заложили фруктовый сад

В Нововладимировском поселении Тбилисского района завершается реализация проекта по закладке интенсивного сада площадью 27 га

Высажены саженцы яблонь, персика, сливы, абрикоса. Основную площадь занимают саженцы будущих яблонь разных сортов.

В планах у главы КФХ, реализующего проект, увеличить площадь сада и организовать переработку фруктов. Об этом он рассказал главе Тбилисского района Евгению Ильину, сообщает пресс-служба администрации муницицпалитета.

Ильин сказал, что после того как в муниципалитете были проведены обучающие семинары по теме «Садоводство», сразу несколько фермеров высказали желание заложить сады.

С 2018 года в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева вводится новое направление поддержки садоводов. Речь о грантах для производителей плодовой продукции в малых формах хозяйствования. На эти цели предусмотрено 101,2 млн рублей краевых средств.