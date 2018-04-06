Жителя Дагестана будут судить за нападение на журналистку

Дагестан

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В Дагестане в суд направили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистки

Следствие установило, что 12 июня 2017 года журналистка присутствовала на митинге, проходившим возле здания Дагестанского государственного кумыкского театра в Махачкале. Мужчина попытался воспрепятствовать ее профессиональной деятельности. Он стал требовать прекращения съемок митинга и с применением насилия повредил монитор видеокамеры представительницы СМИ.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить нападение на журналистов на митинге в Махачкале.

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Жителя Дагестана будут судить за нападение на журналистку

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