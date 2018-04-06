Адыгейское отделение Сбербанка подвело итоги работы за год

В 2017 году Сбербанк в Адыгее продемонстрировал рост по всем направлениям деятельности, значительно увеличив и кредитный портфель, и пассивную базу

Об этом на отчетной пресс-конференции сообщил управляющий Адыгейским отделением Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Егор Беляев.

По его словам, ссудный портфель физических лиц в 2017 году составил 9,6 млрд рублей, темп роста — 105% к прошлому году. Ссудный портфель юридических лиц составил 2,5 млрд рублей, рост — 106% к прошлому году. При этом наибольший темп роста объема кредитования достигнут в сегменте «малый бизнес» — в регионе за год предпринимателям выдано 408 млн рублей, что практически на 30% больше прошлогоднего показателя.

«Малое и среднее предпринимательство — очень важный сегмент нашей деятельности. Мы стремимся не только активно финансировать представителей малого бизнеса, но и помогать предпринимателями профессионально развиваться, учить их конвертировать свои навыки в эффективные бизнес-модели», — отметил Егор Беляев.

В начале 2018 года запущен проект «Бизнес класс», направленный на развитие компетенций участников бизнеса. Программа включает в себя теоретическую часть и решение различных практических задач. На основе полученных знаний участник сможет развивать свой бизнес-проект, выполняя рекомендуемые экспертами задания. Продолжительность курса составляет около пяти месяцев. Принять участие в программе могут все заинтересованные в создании или развитии своего дела.

По мнению Егора Беляева, Сбербанк вносит свой вклад в развитие экономики Адыгеи, развивая жилищное кредитование. Так, в течение 2017 года Сбербанк снизил ставки с 11,7% до 9,5%. А в феврале текущего года Сбербанк первым в стране поддержал государственную программу субсидированной ипотеки для молодых семей с льготным периодом кредитования, когда ставка снижается до 6%. Большое значение при этом приобретает упрощение процедуры получения ипотеки. Программа действующего сервиса «ДомКлик» сама предлагает пользователю выгодные условия кредитования.

Совершенствуется и другие дистанционные формы работа Сбербанка: в декабре прошлого года 17,5% всех потребительских кредитов в Адыгее были получены через «Сбербанк-онлайн». Реализуются и социально ориентированные инициативы. С 2017 года у жителей республики появилась возможность безналичной оплаты штрафов ФССП. В этом году клиенты Сбербанка смогут так же оплатить и штрафы ГИБДД.

«И еще одно важное нововведение — в марте мы запустили новый социальный сервис для детей “Островок безопасности”. Сбербанк гарантирует, что любой потерявшийся ребенок в случае обращения в Сбербанк будет находиться в безопасности и под присмотром сотрудника», — отметил Егор Беляев.

Управляющий Адыгейским отделением Юго-Западного банка также ответил на вопросы, касающиеся расширения услуг в сельской местности, открытия офисов в новом формате, создания новых точек обслуживания, модернизации и увеличения числа банкоматов, взаимодействия банка с органами власти и бизнес-сообществом по наращиванию инвестиционного потенциала Адыгеи.

Сбербанк является основным налогоплательщиком региона. За прошлый год в бюджет перечислено 188,5 млн рублей. В республике действует 56 офисов (10 городских и 46 сельских).