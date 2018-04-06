В Кабардино-Балкарии будут судить двух мужчин за подготовку к теракту

В Кабардино-Балкарии направили в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которых обвиняют в подготовке теракта

По версии следствия, двое жителей одного из районов республики разделяли религиозно-экстремистскую идеологию организации, признанной в РФ террористической. Они пребывали под влиянием одного из представителей организации, который находился в международном розыске в связи с участием в террористической деятельности в Сирии.

Мужчины получали от последнего инструкции и указания, необходимые для вхождения в состав террористической группировки. Действуя согласно инструкциям, они продумывали идею об убийстве одного из сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарии. Для этого они планировали взорвать самодельную взрывчатку и искали компоненты для ее изготовления.

Правоохранители пресекли преступный замысел. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.