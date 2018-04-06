В Чечне двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа

Чечня

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Прокуратура Чеченской Республики проверила обстоятельства получения двухлетним ребенком множественных телесных повреждений

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в январе в Старопромысловском районе Грозного. Мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Установлено, что мать открыла окно, чтобы проветрить комнату, и недосмотрела за ребенком.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение. Ребенок благополучно пошел лечение и находится дома с семьей, сообщил в пресс-службе прокуратуры Чечни.

По итогам доследственной проверки было решено не возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления, однако меть пострадавшего привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних).

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