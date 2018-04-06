В Краснодаре на Тургенева завершается уплотнение грунта перед укладкой дороги

В Краснодаре продолжается ремонт улицы Тургенева

На участке от улицы Северной до Бабушкина завершаются работы по уплотнению грунта перед укладкой нижних слоев «дорожной одежды». Подготовку сделали на участке от Северной до Артиллерийской.

«Работы по капитальному ремонту улицы Тургенева продолжаются. На 6 апреля завершено уплотнение грунта от улицы Северной до Артиллерийской. В завершающей стадии аналогичные работы на следующем участке — от улицы Артиллерийской до Бабушкина. Работа дорожной техники затруднена из-за влаги в грунте, который пока не просох должным образом — земляному основанию для дальнейших работ необходима просушка. Техника продолжает работать», — цитирует директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова пресс-служба городской администрации.

По его словам, после уплотнения грунта бригады перейдут к устройству всех необходимых слоев основания проезжей части.