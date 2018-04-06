В Краснодаре на Радоницу запустят пять специальных маршрутов общественного транспорта

В Краснодаре с 14 и по 17 апреля в связи с Радоницей усилят работу общественного транспорта

В эти дни с 9:00 до 17:00 будут работать пять специальных временных маршрутов общественного транспорта. Они свяжут Славянское кладбище со всеми округами. Четыре автобусных маршрута будут ходить до кладбища от улиц Калинина, 3-ей Целиноградской, Валерия Гассия, а также из Комсомольского микрорайона. Еще на одном маршруте запустят троллейбусы, которые будут курсировать между стадионом «Кубань» и улицей Круговой.

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов рассказал, что на всех регулярных маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, которые следуют в район кладбищ, работу общественного транспорта организуют по расписанию рабочего дня.

«Это значит, что в выходные дни число машин на маршруте сокращено не будет. По территории Славянского кладбища будет организовано движение муниципального маршрута № 6 "Центральная аллея городского кладбища — улица Круговая". В район Славянского кладбища дополнительно направят трамвайные вагоны. На трамваях расположат соответствующие трафареты», — пояснил он.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта, расписании движения можно по телефонам: 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.

Специалисты разработали схему движения личных автомобилей по территории Славянского кладбища. В соответствии с ней установят временные дорожные знаки. Заехать на кладбище можно будет со стороны улицы 2-я Линия, а выехать — в сторону улицы Красный Партизан. При этом по центральной дороге кладбища будет установлено одностороннее движение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.