На ремонт аварийного коллектора в Таганроге потребуется три месяца

В Таганроге аварийный коллектор, сточные воды которого поступал в залив три дня, починят не раньше, чем через три месяца

«Сами аварийно-восстановительные работы займут три месяца. В первую очередь мы будем обращать внимание на те участки, которые сейчас раскрыты — по улице Сергея Шило. Это делается для того, чтобы снизить риски, так как, несмотря на ограждения, к месту аварии приближаются и подростки, и взрослые местные жители, и чтобы исключить дискомфорт для жителей», — сказал глава администрации города Андрей Лисицкий.

Санация аварийного участка протяженностью в 1438 метров диаметром труб 1500 мм будет проводиться новыми трубами. Точная сумма стоимости восстановления будет известна после подготовки смет. Расчетная цифра — около 110 тыс. за погонный метр, сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

«С учетом того, что у нас нет альтернативы переключения потоков сточных вод, нами был выбран способ восстановления — санация с работой в потоке. Другие варианты, которые рассматривались — это строительство отводного коллектора, работа открытым способом. Но, к сожалению, на территории области нет оборудования, которое могло бы перекачивать такое количество стоков, срок его поставки минимум три месяца. Кроме того, сжатые границы городской застройки не позволяют проводить работы открытым способом. Глубина залегания от 6 до 8 метров и при таком способе работы мы, сооружая пандус для техники, можем подойти, вплотную к фундаментам жилых домов, что тоже недопустимо. Поэтому единственный вариант — это работа в потоке, санация без остановки потока, — добавил Лисицкий.

В Таганроге с 30 марта по 2 апреля стоки из канализационного коллектора текли в залив.

В городе введен режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором. Из областного бюджета выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Таганрогском заливе произошла массовая гибель птиц.