Жительницу Чечни обвинили в избиении падчерицы и двух пасынков

Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовного дела в отношении местной жительницы, подозреваемой в истязании детей

В феврале прокуратура Шалинского района рассмотрела обращение женщины, которая сообщила о том, что троим ее малолетним внукам причинили телесные повреждения. Установлено, что местная жительница систематически наносила побои малолетним пасынкам и падчерице, чем причиняла физическую боль и страдания, передает пресс-служба прокуратуры Чечни.

В отношении мачехи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание). Расследование находится на контроле прокуратуры Шалинского района.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году в Чечне 23-летнюю мачеху, которая избивала детей мужа, осудили на 9 лет колонии.