Безналичную оплату проезда планируют ввести во всей Ростовской области

Систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в ближайшие два года собираются ввести по всей Ростовской области

Об этом замминистра труда и социального развития Ростовской области Маргарита Горяинова сообщила депутатам Законодательного собрания региона.

«Приготовьтесь, что все ваши компании и все ваши автобусы должны будут быть оборудованы валидаторами, которые успешно работают в Ростове по муниципальным льготникам. Сейчас мы, в качестве пилотного проекта, подключим к этой системе и наших региональных льготников, "обкатаем" это на Ростове и в 2019-2020 годам внедрим во всей области. Вот тогда мы будем чётко видеть кто, кого и в каком количестве перевозит и какие реальные расходы несет», — сказала Горяинова.

Сейчас система безналичной оплаты частично работает только в Ростове. Проезд по транспортной карте дешевле на 4 рубля.

Как сообщал Юга.ру, в конце июля 2017 года глава Ростова Виталий Кушнарев заявил, что в городе введут дифференцированную тарифную систему оплаты проезда в общественном транспорте — безналичная оплата будет дешевле. В тестовом режиме запустили систему безналичной оплаты проезда запустили в сентябре.