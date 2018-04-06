В горах Сочи проверили торговый центр на пожарную безопасность

В ТРЦ «Горки Город Молл» прошла тренировочная эвакуация

В течение нескольких минут из здания площадью 30 тыс. кв. м сотрудники охраны и персонал торгового центра вывели около 1 тыс. человек.

«Основная цель тренировочной эвакуации — обучить персонал действиям при срабатывании систем противопожарной защиты. По нормам подобные учения необходимо проводить не реже одного раза в полгода. Мы проводим их ежеквартально. Сегодня мы успешно отработали действия дежурного персонала при эвакуации посетителей, тушение условного пожара и спасение пострадавшего. При взаимодействии с федеральной противопожарной службой еще раз проверили работоспособность систем противопожарной защиты», — рассказал старший инженер по пожарной безопасности курорта «Горки Город» Алексей Мусин.

В учебной эвакуации приняли участие две пожарные части, спасатели, службы эксплуатации и безопасности курорта. Учения завершились практическим мастер-классом по использованию огнетушителей для всех желающих.

ТРЦ «Горки Город Молл» — самый крупный на территории горнолыжных курортов Красной Поляны. Здание состоит из пяти этажей, из которых первый — подземный. В ТРЦ десятки магазинов, кинотеатр и аквапарк.