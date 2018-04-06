На Пасху в Сочи на границе с Абхазией ожидают рост пассажиропотока
В Пасху на российско-абхазской границе в Сочи прогнозируют увеличение пассажирского и транспортного потоков более чем на 10%
«Такое увеличение наблюдается ежегодно, оно связано с поездками граждан к православным святыням, расположенным в сопредельной республике», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Наиболее интенсивный трафик прогнозируют в утренние часы — с 7:00 до 9:00, а также после 19:00.
Ежедневно границу в обе стороны пересекают 20 тыс. человек и 4,5 тыс. автомобилей.
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