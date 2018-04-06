В Майкопе на Пасху и Радоницу организуют специальные автобусные маршруты
В Майкопе на Пасху и в День поминовения усопших усилят транспортное сообщение между городскими микрорайонами и кладбищами
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В пресс-службе мэрии сообщили, что планируется организовать специальный маршрут, который соединит старое и новое кладбища. Его будут обслуживать три автобуса ПАЗ, интервал движения составит 20 минут. До старого кладбища жители для жителей столицы Адыгеи запустят два маршрута троллейбусов и два — на микроавтобусах с минимальным интервалом движения.
Также улучшат организацию движения для личных автомобилей. К новому кладбищу откроют дополнительный проезд с восточной части в целях исключения пробок и заторов.
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