В Майкопе на Пасху и Радоницу организуют специальные автобусные маршруты

Адыгея

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В Майкопе на Пасху и в День поминовения усопших усилят транспортное сообщение между городскими микрорайонами и кладбищами

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В пресс-службе мэрии сообщили, что планируется организовать специальный маршрут, который соединит старое и новое кладбища. Его будут обслуживать три автобуса ПАЗ, интервал движения составит 20 минут. До старого кладбища жители для жителей столицы Адыгеи запустят два маршрута троллейбусов и два — на микроавтобусах с минимальным интервалом движения.

Также улучшат организацию движения для личных автомобилей. К новому кладбищу откроют дополнительный проезд с восточной части в целях исключения пробок и заторов.

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