В четырех селах Ингушетии восстановили газоснабжение после аварии

В четырех селах Малгобекского района Ингушетии 6 апреля специалисты восстановили газоснабжение потребителей, оставшихся без газа из-за аварии

Все аварийно-восстановительные работы в сельском поселении Средние Ачалуки завершили. Уточняется, что газ подают с 9:30.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария произошла 5 апреля в 19:20. Рабочие повредили газопровод среднего давления диаметром 200 мм. Через 3,5 часа АО «Газпром газораспределение Назрань» завершило аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, авария на газопроводе произошла при проведении несогласованных земляных работ.