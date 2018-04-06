Жителя Дона будут судить за сообщение о минировании дома

Прокуратура Шахт направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в ложном сообщении о минировании дома

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый позвонил в дежурную часть полиции и сообщил ложную информацию, что при помощи взрывного устройства он заминировал дом № 26 по ул. Е. Кобылкина», — сообщает областная прокуратура.

Взрывчатые вещества обнаружены не были. По результатам экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения и применения принудительных медицинских мер в отношении мужчины.