В Ингушетии из-за нелегальных земляных работ без газа остались четыре села

Ингушетия

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В Ингушетии 5 апреля произошла авария на газопроводе

По данным информированного источника, в селе Средние Ачалуки во время нелегальных земляных работ повредили стальной газопровод. Из-за этого приостановили подачу газа в населенных пунктах Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки и Гайрбек-Юрт Малгобекского района. На поврежденном участке ведется ремонт, сообщает «Интерфакс».

Подачу газа планируют возобновить утром 6 апреля.

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