В Москве продлили арест экс-полпреду Чечни на Украине

Пресненский суд Москвы продлил арест бывшему полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева

Бывшего чиновника обвинили по четырем статьям, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве. Судья Александра Авдотьина удовлетворила ходатайство следователя и оставила Цицулаева под стражей до 11 мая. В деле девять фигурантов. Следователь в суде заявил, что их число будет расти, сообщает РИА «Новости».

В июне 2015 года Цицулаева объявили в международный розыск. В 2017 году мужчину задержали, до этого, по версии следствия, бывший полпред по поддельному паспорту пересек границу с Украиной и скрылся. Вину в преступлениях Цицулаев не признает.

Защитники просили суд отпустить экс-полпреда из-под ареста под залог в 6 млн рублей. Они настаивали, что экс-полпред Чечни вызволял с территории Украины российских граждан. Адвокаты приобщили к делу положительные характеристики Цицулаева, напомнили, что подсудимый имеет хроническое заболевание, а на обеспечении и иждивении у него находится 12 детей, причем 10 из них свои, а 8 — несовершеннолетние.