В Краснодаре ограничат движение по Октябрьской в ночное время

Краснодарский край

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На участке ул. Октябрьской в Краснодаре в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта в ночное время

«Движение транспорта ограничат по одной полосе ул. Октябрьской на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время из-за производства работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Директор департамента уточнил, что на этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации.

Водителей просят быть внимательными на указанном участке дороги и соблюдать правила дорожного движения.

Краснодар
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