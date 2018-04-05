В Краснодаре ограничат движение по Октябрьской в ночное время

На участке ул. Октябрьской в Краснодаре в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта в ночное время

«Движение транспорта ограничат по одной полосе ул. Октябрьской на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время из-за производства работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Директор департамента уточнил, что на этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации.

Водителей просят быть внимательными на указанном участке дороги и соблюдать правила дорожного движения.