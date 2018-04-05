В Сочи на пешеходном переходе машина сбила 10-летнего ребенка
В Лазаревском районе Сочи 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний школьник
«По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi, нарушила правила и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
С места ДТП ребенка с травмами доставили в больницу.
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