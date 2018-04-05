В Сочи на пешеходном переходе машина сбила 10-летнего ребенка

В Лазаревском районе Сочи 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний школьник

«По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi, нарушила правила и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

С места ДТП ребенка с травмами доставили в больницу.