В Сочи на пешеходном переходе машина сбила 10-летнего ребенка

Краснодарский край

Распечатать

В Лазаревском районе Сочи 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний школьник

«По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi, нарушила правила и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть слева направо по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

С места ДТП ребенка с травмами доставили в больницу.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ставрополе после проверок приостановили работу еще двух торговых центров
В Госдуму внесли законопроект об акционировании «Почты России»
В Краснодаре в 2018 году отремонтируют 9 трамваев и троллейбусов
Атаман ККВ Долуда считает, что в Сочи не хватает казачьих школ
В Сочи на пешеходном переходе машина сбила 10-летнего ребенка
Стартовала продажа билетов на сочинский этап «Формулы-1»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале