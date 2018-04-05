В Адыгее военный за деньги освобождал подчиненных от службы и тратил взятки на нужды подразделения

Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, обвиненному в превышении полномочий и получении взяток от подчиненных

Установлено, что военный, который служил по контракту в одной из частей гарнизона, получил несколько взяток на общую сумму более 332 тыс. рублей. За полученные деньги мужчина незаконно разрешал своим подчиненным отсутствовать на службе и проводить время по своему усмотрению, рассказали в пресс-службе Майкопского гарнизонного военного суда.

Большую часть средств контрактник направил на приобретение строительных материалов, оргтехники, мебели и другого имущества для нужд подразделения, при этом на личные нужды потратил 39 тыс. рублей.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 570 тыс. рублей.



