В ростовском зоопарке родились три красные мартышки

В начале марта в ростовском зоопарке родились детеныши красных мартышек

«Сейчас двое малышей находятся вместе с мамами в группе, а третью воспитывают зоологи — мама не стала кормить ребенка и сотрудники зоопарка забрали ее и вскармливают самостоятельно. Искусственное вскармливание животных — частая практика в зоопарках. Зоологи берут на себя обязанности воспитателей: кормят из бутылочки, играют и всячески развивают малышей», — сообщает зоопарк.

Помимо трех маленьких мартышек в зоопарке содержится еще 10 представителей этого вида. Их можно увидеть ежедневно — вольер расположен рядом с вольером слонов.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Ростовском зоопарке родился ребенок у пары такинов-мишми, семь хамелеонов,зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.