В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стал доступен электронный софт

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» появилась возможность приобрести электронный софт: версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой

«Теперь в салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming. Задача компании — сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте — центрах продаж и обслуживания "Ростелекома"», — сказал гендиректор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Арвидас Алутис.

Также «Ростелеком» предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний Интернет». Его разработали для тех, кто увлекается играми. Отмечается, что пользователи получают надежный высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью передачи данных от 100 Мбит/с, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны при других тарифах, сообщили в пресс-службе компании.