В Таганроге три дня стоки из канализационного коллектора текли в залив

Ростовская область

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В Таганроге с 30 марта по 2 апреля стоки из канализационного коллектора текли в залив

В течение трех дней, с 30 марта по 2 апреля, стоки попадали в Таганрогский залив из коллектора, который расположен в 2600 метрах от береговой линии.

«С момента аварии пробы воды оттуда собираются ежедневно, на сегодняшний день ситуация находится под контролем, — сказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. — Никаких патогенных инфекций не обнаружено».

Глава администрации отрицает слухи о попадании стоков в питьевую воду, передает «Ерш»

Как сообщали Юга.ру, ранее в Таганрогском заливе произошла массовая гибель птиц.

«Что касается гибели птиц, то она была зафиксирована по обращению жителей еще до сброса. Там было несколько особей. Администрация города совместно с экспертами выходила туда, брали пробы. Никаких инфекционных заболеваний и птичьего гриппа не обнаружено», — сказал Лисицкий.

В Таганроге введен режим ЧС из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором. Из областного бюджета выделено 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.

Ранее в городе провалилась земля на территории детского сада.

Экология
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