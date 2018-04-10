В России количество дольщиков за два месяца увеличилось на 100 тыс. человек

Росреестр за два первых месяца 2018 года зарегистрировал 100,1 тыс. договоров участия в долевом строительстве

Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано 80,2 тыс. договоров. Итоги исследования опубликованы на сайте Росреестра.

В январе-феврале наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Московской области (13,9 тыс. договоров), Москве (13,5 тыс.), Санкт-Петербурге (12,2 тыс.), Краснодарском крае (6,2 тыс.), Ленинградской области (4,9 тыс.), Новосибирской области (3,6 тыс.) и Ростовской области (3,2 тыс.).

Наибольший прирост зафиксирован в Москве (95% или 6,6 тыс. договоров), Санкт-Петербурге (70% или 5 тыс.), на Дону (68% или 1,3 тыс.) и Новосибирской области (42% или 1 тыс. договоров).