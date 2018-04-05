Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 5 апреля заявил, что в Сочи сгоревший дом на улице Пятигорской восстановят через два месяца

Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам совещания в мэрии курорта.

«Ведутся работы по восстановлению этого дома. Представитель этого горе-застройщика взял на себя обязательства в течение двух месяцев в полном объеме, в соответствии с проектными решениями с условием соблюдения правил и требований пожарной безопасности восстановить этот объект», — сказал Алексеенко.

По словам замглавы края, застройщик обязуется выплатить компенсации людям, чье имущество пострадало в следствии этого пожара.