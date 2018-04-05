Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца

Краснодарский край

Распечатать

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 5 апреля заявил, что в Сочи сгоревший дом на улице Пятигорской восстановят через два месяца

Читайте также:

Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам совещания в мэрии курорта.

«Ведутся работы по восстановлению этого дома. Представитель этого горе-застройщика взял на себя обязательства в течение двух месяцев в полном объеме, в соответствии с проектными решениями с условием соблюдения правил и требований пожарной безопасности восстановить этот объект», — сказал Алексеенко.

По словам замглавы края, застройщик обязуется выплатить компенсации людям, чье имущество пострадало в следствии этого пожара.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке в ЖК «Панорама Сочи» произошел вечером 2 апреля. Огонь потушили в 20:42. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к самостроям. Прокуратура проверит обстоятельства пожара.

Андрей Алексеенко Пожары Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре задержали гендиректора Корпорации развития Ставрополья
МЧС предупредило о заморозках на Кубани
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку товаров
Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца
В Дагестане энергетики объяснили перебои со светом кустарными подключениями
Во время ЧМ-2018 пассажиры ростовских такси будут платить по единому тарифу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале