Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца
Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко 5 апреля заявил, что в Сочи сгоревший дом на улице Пятигорской восстановят через два месяца
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Об этом он сообщил на пресс-подходе по итогам совещания в мэрии курорта.
«Ведутся работы по восстановлению этого дома. Представитель этого горе-застройщика взял на себя обязательства в течение двух месяцев в полном объеме, в соответствии с проектными решениями с условием соблюдения правил и требований пожарной безопасности восстановить этот объект», — сказал Алексеенко.
По словам замглавы края, застройщик обязуется выплатить компенсации людям, чье имущество пострадало в следствии этого пожара.
Как сообщали Юга.ру, пожар в пятиэтажке в ЖК «Панорама Сочи» произошел вечером 2 апреля. Огонь потушили в 20:42. Площадь пожара составила 500 кв. метров.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что горевшее здание относится к самостроям. Прокуратура проверит обстоятельства пожара.
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