В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке. Есть пострадавший

В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Симферопольской

Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже дома на улице Симферопольской поступило в 12:16. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из многоэтажки 40 человек.

В 12:52 пожар на площади 70 кв. метров потушили. В ликвидации задействовали 28 человек и 10 единиц техники.

В результате пожара пострадал один человек, ему оказывают медпомощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.