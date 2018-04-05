В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке. Есть пострадавший
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Симферопольской
Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже дома на улице Симферопольской поступило в 12:16. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из многоэтажки 40 человек.
В 12:52 пожар на площади 70 кв. метров потушили. В ликвидации задействовали 28 человек и 10 единиц техники.
В результате пожара пострадал один человек, ему оказывают медпомощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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