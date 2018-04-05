В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке. Есть пострадавший

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Симферопольской

Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже дома на улице Симферопольской поступило в 12:16. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из многоэтажки 40 человек.

В 12:52 пожар на площади 70 кв. метров потушили. В ликвидации задействовали 28 человек и 10 единиц техники.

В результате пожара пострадал один человек, ему оказывают медпомощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар Пожары
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре задержали гендиректора Корпорации развития Ставрополья
МЧС предупредило о заморозках на Кубани
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку товаров
Сгоревший в Сочи самострой планируют восстановить через два месяца
В Дагестане энергетики объяснили перебои со светом кустарными подключениями
Во время ЧМ-2018 пассажиры ростовских такси будут платить по единому тарифу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале