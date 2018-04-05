В Краснодаре КЦСИ «Типография» объявила сбор мусора для художественного проекта

Краснодарский край

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Краснодарский КЦСИ Типография» собирает мусор для художественного проекта Владимира Селезнева

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Для реализации будущего проекта, получившего название «Метрополис. Краснодар», требуются бутылки (стеклянные и пластиковые), пакеты из-под молока, сока и других продуктов, пластиковые и стеклянные банки, картонные коробки. Органические отходы и одежда приниматься не будут.

«Мусора нам нужно много, поэтому будем рады вашей активности. Главное условие — мусор должен быть чистым. Пожалуйста, сполосните все банки и бутылки — мусор будет использоваться долго, важно, чтобы он не сгнил», — говорится на официальной странице «Типографии» в «Facebook». 

Мусор будет приниматься администраторами культурного центра каждый день с 11:00 до 22:00. Кроме того, у всех желающих есть возможность вместе с Владимиром Селезневым поучаствовать в создании инсталляции. Для этого нужно связаться с представителями «Типографии» в соцсетях.

Искусство КЦ «Типография» Мусор
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