В Краснодаре КЦСИ «Типография» объявила сбор мусора для художественного проекта

Краснодарский КЦСИ Типография» собирает мусор для художественного проекта Владимира Селезнева

Для реализации будущего проекта, получившего название «Метрополис. Краснодар», требуются бутылки (стеклянные и пластиковые), пакеты из-под молока, сока и других продуктов, пластиковые и стеклянные банки, картонные коробки. Органические отходы и одежда приниматься не будут.

«Мусора нам нужно много, поэтому будем рады вашей активности. Главное условие — мусор должен быть чистым. Пожалуйста, сполосните все банки и бутылки — мусор будет использоваться долго, важно, чтобы он не сгнил», — говорится на официальной странице «Типографии» в «Facebook».

Мусор будет приниматься администраторами культурного центра каждый день с 11:00 до 22:00. Кроме того, у всех желающих есть возможность вместе с Владимиром Селезневым поучаствовать в создании инсталляции. Для этого нужно связаться с представителями «Типографии» в соцсетях.