Храмы Адыгеи проверят на пожарную безопасность

В Адыгее в преддверии Пасхи началась проверка соблюдения мер пожарной безопасности в церквях

По мнению пожарных, культовые учреждения представляют большую опасность в связи с особенностями строения и категорией посетителей храмов.

В ходе рейдов инспекторы МЧС напомнят работникам и служителям, как правильно пользоваться огнетушителями. Особое внимание уделят наличию и исправности первичных средств пожаротушения и путей эвакуации из зданий.

«В эти дни в церквях наплыв верующих, в том числе много престарелых людей, которые легко впадают в панику и физически не могут быстро эвакуироваться. Чтобы обеспечить верующим безопасность во время праздничного богослужения, с настоятелями и работниками церквей проводятся инструктажи», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее.

В республике насчитывается 65 приходов, идет строительство еще порядка 10 храмов.

Как сообщали Юга.ру, 28 марта в Адыгее пожарные и прокуратура начали проверки в 18 торгово-развлекательных комплексах, 9 учреждениях культуры и 29 социальных учреждениях. По предварительным итогам 47 проверок выявлено 278 нарушений соблюдения мер пожарной безопасности.