Донской губернатор попросил проверять на трезвость людей, наносящих дорожную разметку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил чиновников проверять на трезвость подрядчиков, которые будут наносить дорожную разметку перед чемпионатом мира по футболу

Во время совещания по благоустройству города замглавы администрации города по вопросам транспорта Евгений Лебедев отметил, что с с 20 апреля рабочие приступят к нанесению дорожной разметки.

«Будете ли вы проверять на предмет алкогольного опьянения тех, кто будет ее наносить? Бывает едешь и недоумеваешь: в каком состоянии человек наносил это. Я точно буду проверять качество нанесения разметки во всех частях города, не только по маршрутам движения клиентских групп FIFA», — цитирует RostovGazeta Голубева.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).