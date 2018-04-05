Жителя Чечни посадили на десять лет за попытку убить религиозного деятеля в Ингушетии

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор 37-летнему жителю Грозного, который пытался убить религиозного деятеля

Суд установил, что в Грозном мужчина вступил с неустановленными лицами в сговор, направленный на убийство в ингушском Али-Юрте известного религиозного деятеля. За это мужчина должен был получить вознаграждение в 30 тыс. долларов.

В ночь с 26 на 27 августа 2016 года злоумышленники на двух автомобилях прибыли в Али-Юрт. Они были вооружены огнестрельным автоматическим оружием. Житель Грозного при появлении в мечети во время утренней молитвы предполагаемой жертвы должен был сообщить об этом по мобильному телефону сообщникам. После этого исполнители преступления должны были убить религиозного деятеля. Однако последний в этот день в мечети не появился и довести до конца запланированное убийство злоумышленникам не удалось.

Житель Грозного 30 августа 2016 года припарковал у той же самой мечети автомобиль с радиоуправляемым самодельным взрывным устройством. Он собирался привести в действие взрывчатку во время прохождения жертвы в непосредственной близости. Привести в действие взрывное устройство злоумышленник не смог, так как подозрительный автомобиль обнаружил местный житель. Он вызвал на место правоохранителей. Машину обезвредили. Мужчину, который хотел организовать взрыв, задержали. В его машине обнаружили гранату со взрывателем.

Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Расследование уголовного дела в отношении его сообщников продолжается, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.