В Майкопе для выпускников устроят общегородской праздничный банкет
По инициативе мэра Майкопа Андрея Гетманова в этом году в республиканском центре выпускной бал проведут в новом формате общегородского праздника, который продлится всю ночь
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, отличительная особенность в том, что у выпускников будет общий праздничный банкет. Он начнется после традиционной торжественной части в республиканской филармонии.
«Главным подарком для выпускников столицы Адыгеи станет яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа. В планах — пригласить звезду российской эстрады», — отметили в пресс-службе мэрии.
Особое внимание уделят вопросам безопасности. Во взаимодействии с ОМВД РФ по Майкопу, управлением по ЧС и другими службами будут приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить происшествий и правонарушений.
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