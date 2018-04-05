В Майкопе для выпускников устроят общегородской праздничный банкет

По инициативе мэра Майкопа Андрея Гетманова в этом году в республиканском центре выпускной бал проведут в новом формате общегородского праздника, который продлится всю ночь

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, отличительная особенность в том, что у выпускников будет общий праздничный банкет. Он начнется после традиционной торжественной части в республиканской филармонии.

«Главным подарком для выпускников столицы Адыгеи станет яркая и насыщенная концертно-развлекательная программа. В планах — пригласить звезду российской эстрады», — отметили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделят вопросам безопасности. Во взаимодействии с ОМВД РФ по Майкопу, управлением по ЧС и другими службами будут приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить происшествий и правонарушений.