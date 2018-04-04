В Белореченске восстановили прерванное аварией водоснабжение

Ремонтным бригадам потребовалось 16 часов на полную ликвидацию последствий аварии на водопроводных сетях в Белореченске

Как сообщали Юга.ру, из-за аварии без воды остались около 20 тыс. жителей Белореченска.

Она произошла около 5 часов утра на главной канализационно-насосной станции города. Там из строя вышла семитонная задвижка, которая проржавела и забилась.

Над устранением последствий ЧП трудились десятки ремонтников и 17 единиц техники. Воду к многоэтажным домам и организациям в течение дня подвозили 13 специальных машин.

Работы завершили к 21:00, вода появилась уже во всех домах, передает «Кубань 24».