Главу «Мемориала» в Дагестане выписали из больницы после нападения

Врачи выписали из больницы главу дагестанского отделения правозащитного центра «Мемориал» Сиражутдина Дациева, на которого напали неизвестные

«Сегодня мы выписали Сиражудина Дациева. Вся необходимая помощь ему была оказана, с ним все нормально», — сообщил представитель Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник.

По его словам, у Дациева было сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Дациева госпитализировали 28 марта после избиения около его дома. Преступников разыскивает полиция.

В «Мемориале» рассказали, что Дациев и другие сотрудники центра неоднократно получали угрозы. В январе был сожжен автомобиль организации, а сотрудникам пришли sms-сообщения с требованиями прекратить деятельность. После этих событий МВД возбудило уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). По факту поступивших угроз была начата доследственная проверка, которая длится до сих пор.