Житель Грозного получил 10 лет за покушение на имама в Ингушетии

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор в отношении жителя Грозного, обвиняемого в покушении на убийство имама ингушского села Али-Юрт

«Установлено, что мужчина за вознаграждение в 30 тыс. долларов США вступил в сговор с неустановленными лицами, направленный на убийство религиозного деятеля в республике Ингушетия», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В августе 2016 года вооруженные злоумышленники приехали в Али-Юрт, а фигурант дела должен был по телефону оповестить их о прибытии потенциальной жертвы в мечеть. Однако потерпевший в тот день в мечеть не явился.

Позже сообщники еще раз попытались убить потерпевшего, оставив у мечети заминированный автомобиль. Однако на подозрительное авто обратила внимание полиция, бомбу разминировали.

В декабре 2016 года жителя Грозного задержали, в его машине обнаружили гранату. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 (Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом, из корыстных побуждений), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и перевозка боеприпасов).

Суд приговорил его к 10 годам колонии строго режима со штрафом 100 тыс. рублей и последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет об известном религиозном деятеле Ингушетии Иссе Цечоеве, которые долгие годы занимал пост имама упомянутого села.