В Сочи четыре человека пострадали в ДТП из-за съехавшего на обочину автомобиля
В результате ДТП в Адлерском районе Сочи пострадали четыре человека
Авария произошла около 16:30. Автомобиль Ravon под управлением 24-летней водителя съехал на обочину, где врезался в металлическое ограждение. От этого машину занесло и она столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Subaru под управлением 42 летней женщины.
Пострадали четыре человека, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи, отметив, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительным данным, виновным в случившемся является водитель автомобиля Ravon.
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