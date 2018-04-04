В Сочи четыре человека пострадали в ДТП из-за съехавшего на обочину автомобиля

В результате ДТП в Адлерском районе Сочи пострадали четыре человека

Авария произошла около 16:30. Автомобиль Ravon под управлением 24-летней водителя съехал на обочину, где врезался в металлическое ограждение. От этого машину занесло и она столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Subaru под управлением 42 летней женщины.

Пострадали четыре человека, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи, отметив, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительным данным, виновным в случившемся является водитель автомобиля Ravon.