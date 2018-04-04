В Северском районе более 1,5 тыс. человек остались без газа из-за нелегальных земельных работ
Более 1,5 тыс. жителей Северского района Краснодарского края остались без газа из-за аварии на газопроводе
По данным Минэнерго, авария произошла около 13:50. Причиной повреждения стального газопровода диаметром 150 мм стали нелегальные земельные работы в станице Северской.
«Прекращено газоснабжение 1,5 тыс. абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.