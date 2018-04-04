В Северском районе более 1,5 тыс. человек остались без газа из-за нелегальных земельных работ

Краснодарский край

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Более 1,5 тыс. жителей Северского района Краснодарского края остались без газа из-за аварии на газопроводе

По данным Минэнерго, авария произошла около 13:50. Причиной повреждения стального газопровода диаметром 150 мм стали нелегальные земельные работы в станице Северской.

«Прекращено газоснабжение 1,5 тыс. абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Газ Северский район
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