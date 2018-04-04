В Крыму главу сельсовета будут судить за гибель девушки под деревом
Главе администрации Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Крыма предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть несовершеннолетней
По данным следствия, обвиняемый, зная, что во дворе дома села Путиловка стоит дерево в аварийном состоянии, из-за недобросовестного отношения к службе не исполнил свои обязанности по обследованию деревьев, подлежащих обрезке и сносу. Впоследствии 20 апреля 2017 года на 17-летнюю девушку упала ветка с аварийного дерева. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась.
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Главе Голубинского сельского поселения предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Чиновник находится под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым.
Как сообщали Юга.ру, в марте в центре Ростова девушка погибла под рухнувшим деревом. Власти города заявили, что дерево не было аварийным.
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