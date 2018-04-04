В Крыму главу сельсовета будут судить за гибель девушки под деревом

Главе администрации Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Крыма предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть несовершеннолетней

По данным следствия, обвиняемый, зная, что во дворе дома села Путиловка стоит дерево в аварийном состоянии, из-за недобросовестного отношения к службе не исполнил свои обязанности по обследованию деревьев, подлежащих обрезке и сносу. Впоследствии 20 апреля 2017 года на 17-летнюю девушку упала ветка с аварийного дерева. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась.