В Кабардино-Балкарии ребенок попал в реанимацию после нападения стаи собак

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарской Республике СК проводит доследственную проверку после публикации в СМИ новости о том, что на ребенка напала стая бродячих собак

Правоохранители обнаружили в сети публикацию от 2 апреля, в которой говорилось, что в Баскане стая из десяти бродячих собак покалечила трехлетнего ребенка. Его мать отбила нападение и вызвала скорую. Ребенка доставили в реанимацию.

Пострадавший пробыл в реанимации сутки, затем его перевели в хирургическое отделение, где медики продолжат лечить множественные рваные раны, передает «Интерфакс-Юг».

По факту произошедшего местные следователи назначили доследственную проверку, в ходе которой выяснят обстоятельства нападения животных на ребенка. Кроме того, предстоит уточнить, жаловались ли граждане на бездомных собак в муниципальные органы. Если обращения поступали, следствие определит наличие в действиях или бездействии должностных лиц признаков состава преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Махачкале ребенок погиб от укусов бродячих собак.

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