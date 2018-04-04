В Новороссийске установят чугунные солнечные часы

В Новороссийске на пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова планируют установить солнечные часы из чугуна

Порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, что сейчас дизайнеры работают над эскизом часов. Также подготавливают необходимую документацию. После этого проведут аукцион по выбору подрядчика.

В пресс-службе уточнили, что техника литья из чугуна уникальна. Всего в России такую конструкцию могут отлить только на трех заводах, среди которых краснодарское предприятие. Начальник городского управления ЖКХ Иван Букатнев собирается посетить в Краснодаре металлургический завод. Он посмотрит, как осуществляется литье.

Одна цифра в конструкции будет весить около 100 кг. Точная стоимость работ будет известна после аукциона, однако предварительно их оценивают в 10 млн рублей. Предполагается, что часы установят в мае.