В Краснодаре мужчина погиб при падении с многоэтажки

Краснодарский край

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В Краснодаре начали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в Пашковском микрорайоне

Следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин рассказал Юга.ру, что на балконе 15-го этажа нашли ключи от машины и телефон, внизу на земле было тело мужчины. Его личность не установлена, документов при нем не было.

Проводится доследственная проверка.

Краснодар Следственный комитет
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