В Краснодаре мужчина погиб при падении с многоэтажки
В Краснодаре начали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в Пашковском микрорайоне
Следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин рассказал Юга.ру, что на балконе 15-го этажа нашли ключи от машины и телефон, внизу на земле было тело мужчины. Его личность не установлена, документов при нем не было.
Проводится доследственная проверка.
Говорят, упал с 16-этажки в Пашковке. Садовая × Краевая. pic.twitter.com/QO5sKF2ufd— Туподар—Краснодар (@typodar) April 4, 2018
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