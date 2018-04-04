В Краснодаре мужчина погиб при падении с многоэтажки

В Краснодаре начали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в Пашковском микрорайоне

Следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин рассказал Юга.ру, что на балконе 15-го этажа нашли ключи от машины и телефон, внизу на земле было тело мужчины. Его личность не установлена, документов при нем не было.

Проводится доследственная проверка.